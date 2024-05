UvA schat schade pro-Palestijnse protesten op 1,5 miljoen euro

De Universiteit van Amsterdam (UvA) schat dat de pro-Palestijnse demonstraties van deze week 1,5 miljoen euro aan schade hebben aangericht. Schade die is ontstaan aan eigendommen van de gemeente en bij bedrijven of particulieren is niet in deze schatting meegenomen, aldus de universiteit.

De UvA spreekt van “aanzienlijke schade” die is aangericht tijdens de protesten op de Roeterseilandcampus en de andere UvA-locaties Oudemanhuispoort en Binnengasthuis. Het is nog niet duidelijk of de universiteit de schade wil verhalen op de betogers. “In samenspraak met verschillende partijen” wordt gekeken “of en hoe die schade te verhalen is”, aldus de universiteit, die zegt daar later op terug te komen.