Wagensveld slaagt erin koran te verbranden in Arnhem

Pegida-voorman Edwin Wagensveld heeft zaterdagmiddag in Arnhem een koran verbrand. Een eerdere poging in januari dit jaar mislukte omdat er rellen uitbraken. Zaterdag waren er op de plek van de verbranding geen tegendemonstranten op de been.

Achter een linie van politieagenten tientallen meters verderop stonden wel enkele toeschouwers. Zij mochten niet dichterbij komen. Toen Wagensveld langsliep naar de plek van de verbranding, riepen twee mensen “free Palestine”.

Wagensveld droeg bij de verbranding een shirt met daarop de tekst “Islam is geen haar beter dan nazisme”. Hij noemde het belangrijk dat de verbranding gebeurt onder het recht van demonstratie en uitte kritiek op het feit dat er volgens hem veel politie nodig was om het rustig te laten verlopen. Hij zei door te gaan met koranverbrandingen totdat er “iets verandert”. Als voorbeeld noemde hij het verbieden van wat hij “haatmoskeeën” noemt.

Na de koranverbranding las een medestander van Wagensveld een tekst voor met onder andere haatberichten die de Pegida-leider kreeg, maar hij werd onderbroken omdat Wagensveld weg moest. Halsoverkop vertrokken de Pegida-voorman en twee mannen die met hem mee waren onder politiebegeleiding van de locatie.

In de binnenstad van Arnhem deelden moslims gelijktijdig met de verbranding zaterdagmiddag gratis korans uit.

Twee eerdere pogingen van Wagensveld om een koran te verbranden in de Gelderse hoofdstad gingen niet door. Bij de eerste poging in januari braken ongeregeldheden uit. De betoging werd daardoor beëindigd. De tweede keer in maart verbood burgemeester van Arnhem Ahmed Marcouch de demonstratie op voorhand. Wagensveld kreeg toen een gebiedsverbod opgelegd. Dat verliep in april.