Weeronline: noorderlicht goed te zien, ook zaterdag waarneembaar

Aurora borealis, ook wel bekend als het noorderlicht, was vrijdagavond en afgelopen nacht goed te zien in Nederland. Volgens Weeronline was het poollicht zelfs op plaatsen met veel omgevingslicht, zoals Amsterdam, goed waarneembaar.

Op social media postten veel mensen fraaie foto’s en filmpjes van het verschijnsel.

Komende nacht is het noorderlicht mogelijk weer te aanschouwen. Wel wordt het volgens het weerbureau, dat met helder licht gunstige weersomstandigheden verwacht, minder intensief dan de nacht ervoor.

Het noorderlicht was dit jaar ook al in maart en medio april goed te zien in Nederland. Tijdens de laatste keer hingen de paarsige tinten boven het Waddengebied en boven sommige plekken in Drenthe.