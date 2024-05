Wereldwijd stemmen uitgesteld om onderzoek Joost Klein

Het stemmen voor het Eurovisie Songfestival door mensen van buiten Europa is uitgesteld om het onderzoek naar de Nederlandse inzending Joost Klein. Eigenlijk zou de stemming zaterdag om middernacht opengaan.

“Het stemmen voor De Rest van de Wereld is uitgesteld tot een lopend onderzoek rondom de Nederlandse kandidaat is afgerond. Excuses voor het ongemak”, is in de app te lezen.

De stembussen voor de ‘rest van de wereld’ zouden sinds dit jaar voor het eerst de hele dag open zijn op de dag van de finale. Europese kijkers kunnen vanaf het begin van de uitzending op zaterdagavond stemmen.

Vrijdag werd bekendgemaakt dat er een onderzoek loopt naar Klein, volgens Zweedse media waarschijnlijk vanwege een fysieke confrontatie met een fotograaf. Door dit onderzoek kon Klein vrijdag niet deelnemen aan de repetities voor de finale.