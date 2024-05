Zeven aanhoudingen na aanval op pro-Palestijnse demonstratie

De politie heeft zeven personen aangehouden nadat deelnemers van een pro-Palestijnse mars werden aangevallen. Een groep van zo’n tien tegendemonstranten rende na afloop van de mars in op de groep pro-Palestijnse demonstranten op een hoek van het Museumplein in Amsterdam. De tegendemonstranten begonnen in het wilde weg in te slaan op de groep, aldus een politiewoordvoerder. Ook werd er geschopt en hebben de mannen illegaal vuurwerk in de groep gegooid.

Drie mannen konden op heterdaad worden aangehouden. Een van hen wilde net een stuk zwaar illegaal vuurwerk aansteken, maar de politie wist dat te voorkomen. De drie zijn aangehouden voor openlijke geweldpleging, een van de arrestanten verzette zich bij zijn aanhouding. Een van de verdachten is meegenomen in de ambulance, ook een ander raakte gewond.

Drie anderen konden later worden aangehouden. Zij worden verdacht van verstoring van de openbare orde. Een zevende arrestant behoorde tot de groep van de pro-Palestinademonstranten, hij is ook aangehouden voor openlijke geweldpleging.

Na het incident heeft de organisatie de deelnemers van de pro-Palestijnse mars opgeroepen om te vertrekken. De meesten hebben daaraan gehoor gegeven. De mars van de Dam naar het Museumplein was in het kader van 76 jaar Nakba, ofwel catastrofe. Op deze dag wordt herdacht dat in 1948 na het ontstaan van de staat Israël honderdduizenden Palestijnen werden verdreven of op de vlucht sloegen.