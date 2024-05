2,1 miljoen Nederlanders bekijken finale Eurovisie Songfestival

Zo’n 2,1 miljoen mensen in Nederland hebben zaterdagavond de finale van het Eurovisie Songfestival bekeken. Dat meldt kijkcijferanalist Tina Nijkamp zondag. De Nederlandse inzending Joost Klein was doorgedrongen tot de finale met zijn lied Europapa, maar werd gediskwalificeerd om een incident met een cameravrouw.

Als Klein wel had meegedaan aan de finale in het Zweedse Malmö, zouden minimaal 4 miljoen kijkers hebben ingeschakeld, schat Nijkamp. De halve finale met Klein scoorde donderdag meer kijkers dan de finale van zaterdag. Donderdag keken bijna 3 miljoen mensen, aldus Nijkamp.

Meestal ligt het aantal kijkers een stuk hoger. Sinds 2016 trekt de finale vrijwel altijd meer dan 4 miljoen kijkers. Het record was in 2021, toen de liedjeswedstrijd in Rotterdam plaatsvond. Toen stemden ruim 5,5 miljoen mensen af op de finaleavond.

Vorig jaar, toen Mia en Dion namens Nederland meededen, trok de finale van het Eurovisie Songfestival gemiddeld 1,84 miljoen kijkers. Dat was de slechtst bekeken finale van het liedjesfestijn in tien jaar tijd. Nederland deed dat jaar niet mee aan de finale.

Zwitserland won zaterdagavond de 68e editie van het Eurovisie Songfestival. Israël, van tevoren een andere favoriet van de bookmakers, eindigde op de vijfde plek.