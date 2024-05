25 hardlopers in Leiden naar ziekenhuis, situatie was ‘handelbaar’

Bij het LUMC en het Alrijne Ziekenhuis zijn zondag zeker 25 deelnemers aan de Leiden Marathon op de spoedeisende hulp terechtgekomen met hitteklachten. Het gaat om zeker vijftien mensen bij het LUMC en tien à twaalf mensen bij de locatie van Alrijne in Leiderdorp, waar de spoedeisende hulp zit.

De ziekenhuizen spreken tegen dat ze geen mensen meer konden opnemen. De veiligheidsregio meldde eerder op zondag dat de ziekenhuizen vol raakten door de vele onwelwordingen tijdens het hardloopfestijn en dat mede daarom het evenement in de middag is gestaakt.

Een woordvoerder van het LUMC geeft aan dat vijftien opnames wel een piek is, maar dat de capaciteit nog lang niet was bereikt. Hij zegt dat volgens het hoofd van de spoedeisende hulp de situatie “handelbaar” was. Voor zover hij weet, hoeven er vooralsnog geen mensen in het ziekenhuis te blijven. Ook een woordvoerster van Alrijne zegt dat het ziekenhuis het aantal opnames goed aankon en dat zeker geen sprake was code rood.

Als reactie daarop laat een woordvoerder van de veiligheidsregio weten dat het beeld dat de ziekenhuizen vol raakten er bij hem wel was op het moment dat het evenement is gestaakt. Zelf heeft hij geen exacte aantallen van mensen die zijn opgenomen. Hij wijst er verder op dat het niet alleen om de situatie bij de ziekenhuizen ging, maar ook om de drukte bij de hulpposten, de ambulancedienst en overige hulpdiensten.

Ook de organisatie kreeg van de veiligheidsregio te horen dat de spoedeisende hulp “dichtzat” en dat er “geen ambulances meer beschikbaar” waren, zegt voorzitter Tjeerd Scheffer. Volgens hem was het door “de situatie waarin we waren beland” de “juiste beslissing” om het evenement helemaal te staken.

De voorzitter vindt ook niet dat er iets verkeerd is gegaan. Het besluit om alles stop te zetten werd genomen door de burgemeester op advies van de veiligheidsregio. Maar Scheffer laat weten dat op eigen initiatief de 10 kilometerloop al was uitgesteld en uiteindelijk geschrapt. Die zou pas ’s middags beginnen, terwijl de hele en halve marathon ’s ochtends al van start waren gegaan. Daarvan waren de meeste deelnemers al gefinisht.

Dat mensen onwel werden, kwam volgens Scheffer vooral doordat “het de eerste echt warme dag” van het jaar was. De deelnemers hebben de afgelopen tijd getraind met lage temperaturen en regen, en moesten nu in heel andere omstandigheden lopen, legt hij uit.