Appie Mussa reageert in video op diskwalificatie Joost Klein

Appie Mussa heeft in een video op Instagram gereageerd op de diskwalificatie van Joost Klein. De videomaker, die eigenlijk Abdulahi Mussa Ali heet, was als blauwe vogel medeartiest van de Nederlandse inzending.

“Europapa wordt veel te groot jongens, wat gaan we eraan doen?”, zegt de 25-jarige tiktokker in een video waarbij staat ‘Eurovision be like’. In de video lijkt hij iemand van het Eurovisie Songfestival na te doen. “Wacht, wat heeft hij gedaan? Bijna niets? Diskwalificatie!”

Vervolgens vraagt een andere stem naar Israël. “Wat daarmee?”, antwoordt Ali in de video. “O, je bedoelt al die onschuldige mensen. Dat maakt me niets uit, jullie ook niet? Die kunnen blijven, die kunnen doorgaan.” Hiermee lijkt de videomaker te doelen op de ophef die is ontstaan over de deelname van Israël om de oorlog in Gaza en de keuze van de European Broadcasting Union (EBU) om die wel mee te laten doen.

Klein, die meedeed met het lied Europapa, is zaterdag uitgesloten van deelname aan de finale van de wedstrijd na een incident met een cameravrouw. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt, maar het zou gaan om een dreigende beweging. AVROTROS-directeur Taco Zimmerman liet daarop weten de maatregel buitenproportioneel te vinden.