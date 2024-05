CdK Friesland: ik hoop dat Joost Klein volgend jaar weer meedoet

Arno Brok, de commissaris van de Koning in de provincie Friesland, pleit ervoor Joost Klein volgend jaar weer namens Nederland naar het Eurovisie Songfestival te sturen. Dat zei hij in het radioprogramma Met Het Oog Op Morgen. “Als blijkt dat hij onterecht is gediskwalificeerd, dan hoop ik dat hij zelf de kracht en de ambitie heeft om volgend jaar weer voor Nederland mee te doen”, aldus Brok.

De commissaris van de Koning was zaterdagavond aanwezig op de Europaparty in Leeuwarden. Het feest was georganiseerd om het optreden van Klein, die geboren en getogen is in Friesland, in de finale van het Eurovisie Songfestival te vieren. Klein werd zaterdagmiddag gediskwalificeerd door een “incident” met een cameravrouw. Volgens AVROTROS keek Klein “dreigend”, EBU heeft nog geen details gedeeld over het incident.

“Er is heel veel verdriet in Friesland”, aldus Brok. “Er is buitengewoon veel teleurstelling en verdriet. Het is natuurlijk niet helemaal duidelijk wat er gebeurd is. Maar het is één grote teleurstelling. Er was maanden naar dit moment uitgekeken. En Klein wordt enorm gedragen in Friesland, vooral onder jongeren.’

Brok noemt het ook “enorm teleurstellend dat niemand, of het nou de EBO of AVROTROS is, in de mogelijkheid is geweest om dit incident weer tot bepaalde proporties terug te brengen.” De commissaris van de Koning maakt zich ook zorgen over Klein: “Ik vraag me op dit moment af hoe het met hemzelf is. En met de mensen om hem heen die hier ook veel verdriet van ondervinden.”