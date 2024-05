Grote NAVO-oefening met Nederlandse parachutisten uitgesteld

De grote NAVO-oefening in Roemenië is een dag uitgesteld. Het weer vormt een te groot risico voor de 1500 parachutisten die zouden moeten landen, onder wie zo’n honderd Nederlanders.

Het regent en het waait in Roemeens Transsylvanië, waar NAVO-militairen uit zes verschillende landen zondag een vliegbasis zouden innemen. Ze moeten aankomen vanuit Hongarije, maar blijven daar nu nog een dag langer. Vooral de harde wind is nu spelbreker voor de oefening. Daardoor zou het risico te groot zijn dat veel parachutisten blessures oplopen, aldus Maarten Grendel, hoofd communicatie van de 11 Luchtmobiele Brigade.

De hele maand mei houdt de NAVO onder de naam Swift Response oefeningen met parachutisten, onder meer in Polen, Estland en Zweden. Het is volgens de westerse alliantie de grootste luchtlandingsoperatie in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog.

De oefening in Roemenië zal nu maandagavond plaatsvinden. De weersverwachtingen voor die dag zien er goed uit.