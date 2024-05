Illegaal feest in net gekraakt pand Utrecht beëindigd

De politie heeft een eind gemaakt aan een illegaal feest in een zaterdag gekraakt pand aan de Biltstraat in Utrecht. Vijf verdachten zijn aangehouden. Het pand is aan de rechtmatige eigenaar teruggegeven, meldt de politie Utrecht op X.

Het pand aan de Biltstraat, een leegstaand restaurant en bovengelegen woningen, was zaterdagavond rond 19.30 uur gekraakt. Na de kraakactie begon in en om het pand een feest dat veel overlast gaf. Aan de gevel hingen spandoeken met de teksten ‘Leegstand is misdaad’ en ‘All eyes on Rafah’, zo is te zien op beelden op sociale media.

De Utrechtse politie laat zondagochtend weten ook in te grijpen bij een illegaal feest op de Archimedeslaan in het oosten van de stad. Er zouden veel klachten van overlast zijn. “De organisator is meerdere malen gevraagd het feest te beëindigen”, aldus de politie, die nu ingrijpt om het feest een halt toe te roepen.