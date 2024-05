Twee verdachten gepakt voor schieten in metro Hoek van Holland

De twee verdachten die werden gezocht omdat ze in een metro in Hoek van Holland zouden hebben geschoten, zijn in de omgeving van het schietincident aangehouden. Dat meldt de politie zo’n anderhalf uur nadat het incident plaatsvond. De verdachten, twee Schiedammers van 20 en 21 jaar, worden op het politiebureau verhoord. Het vuurwapen dat bij hen is gevonden, is in beslag genomen.

Rond 17.15 uur werden in een metro op de Stationsweg meerdere schoten gelost. “Wonder boven wonder hebben de kogels niemand geraakt”, zei een politiewoordvoerster daarover. Wel trof de politie in het metrovoertuig twee gewonde mannen aan. Zij waren echter niet gewond geraakt door het schietincident, maar mogelijk “door een opstootje daarvoor”. Volgens de politiewoordvoerster hebben de twee gewonden wel iets te maken met het incident, maar wat precies is nog onduidelijk

Hoeveel mensen er tijdens het schietincident in de metro zaten, wist de politiewoordvoerster niet. Wel waren er volgens haar veel getuigen. “Het is zondag, mooi weer en dit was vlak bij het strand”, zei ze. De metro in Hoek van Holland verbindt die Zuid-Hollandse plaats met Rotterdam.