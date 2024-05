Twee ziekenhuizen vol door vele onwelwordingen marathon Leiden

Veel deelnemers die onwel zijn geraakt tijdens de marathon in Leiden zijn naar twee ziekenhuizen in de buurt vervoerd. Die raakten daardoor vol en konden geen mensen meer opnemen. Mede daardoor is toen besloten het evenement in de loop van de middag af te gelasten, laat een woordvoerder van de veiligheidsregio weten.

De mensen raakten onwel door een combinatie van de hitte en fysieke inspanning, zegt de woordvoerder. Volgens hem is “een flink aantal” mensen naar het LUMC en het Alrijne Ziekenhuis vervoerd. Hoeveel precies, weet hij niet. De mensen hadden diverse klachten, maar het is niet bekend hoe ernstig ze eraan toe waren. Voor zover hij weet is niemand overleden.

Volgens de zegsman had de organisatie uit voorzorg extra ambulances en voorzieningen geregeld, maar werd in de middag duidelijk dat het niet voldoende was. Hulpdiensten uit andere regio’s zijn toen bijgesprongen.

De burgemeester heeft op advies van de veiligheidsregio de marathon gestaakt omdat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. Op dat moment moesten alleen de deelnemers van de afstand van 10 kilometer nog van start. Hardlopers die nog bezig waren met de andere afstanden, werd door de organisatie gevraagd te stoppen met hardlopen en te gaan wandelen. De hele marathon begon om 10.00 uur en de halve om 11.00 uur.

“De druk op de ambulances, ziekenhuizen en andere hulpdiensten werd te groot, waardoor er geen ander besluit mogelijk was. De veiligheid en gezondheid van mensen gaan voor alles”, reageert burgemeester Peter van der Velden. Hij noemt het spijtig dat de editie in de middag moest worden stopgezet.