Heidema herbenoemd als commissaris van de Koning in Overijssel

Andries Heidema kan beginnen aan zijn tweede periode van zes jaar als commissaris van de Koning in Overijssel. Nadat de leden van Provinciale Staten hem eind maart hadden voorgedragen voor herbenoeming, is dat nu geformaliseerd via een koninklijk besluit. Demissionair minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nam de voordracht uit Overijssel zoals verwacht over.

Heidema (62) is sinds 11 juli 2018 commissaris van de Koning. De geboren Groninger volgde toen Ank Bijleveld op in Overijssel. Op 11 juli 2024 gaat zijn tweede termijn in.

“Ik voel me een bevoorrecht mens dat ik commissaris van de Koning mag zijn in Overijssel”, zei Heidema op 27 maart, toen hij na een besloten vergadering te horen had gekregen dat de Staten met hem door willen. “Een heel inspirerend en betekenisvol ambt, dat ik ook nog eens mag uitvoeren in de mooiste provincie van Nederland. Ik ben blij met het opnieuw in mij uitgesproken vertrouwen.”