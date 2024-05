De Mobiele Eenheid (ME) van de politie is het pand op de Roeterseilandcampus van de UvA binnengevallen om studenten die daar binnen zijn en weg willen op te halen, zegt een politiewoordvoerder. Er is geen sprake van een ontruiming van het universiteitsgebouw.

Politieagenten houden wel de wacht voor de ingang van de UvA. Alle in- en uitgangen van het gebouw zijn geblokkeerd door de ME. Sinds maandagmiddag wordt er gedemonstreerd in het pand.