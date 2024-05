Universiteit Utrecht: schade bij bezetting beperkt gebleven

De demonstranten die vorige week gebouwen van de Universiteit Utrecht bezet hebben, hebben daar volgens de universiteit weinig vernielingen aangericht. “De schade is geïnventariseerd en deze is beperkt gebleven”, laat een woordvoerster weten. Ze voegt eraan toe dat de universiteit niet van plan is aangifte te doen tegen de bezetters wegens huisvredebreuk “omdat de inzet voortdurend is geweest is om te de-escaleren”.

Een grote groep demonstranten was vorige week een gebouw van de universiteit aan de Drift in het centrum van Utrecht binnengedrongen. Ze hingen Palestijnse vlaggen op en spandoeken met pro-Palestijnse teksten. Het bestuur van de universiteit gaf de betogers de opdracht te vertrekken. Dat gebeurde uiteindelijk.

Het bestuur van de universiteit heeft maandag gesproken met de universiteitsraad en met drie organisatoren van de demonstraties. Die gesprekken gingen volgens de woordvoerster onder meer over het politieoptreden en over samenwerking van de universiteit met instellingen uit Israël.