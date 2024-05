UvA-gebouwen weer open na pro-Palestijnse studentenprotesten

De gebouwen van de Universiteit van Amsterdam (UvA) gaan maandag weer open. Door pro-Palestijnse studentenprotesten op verschillende locaties waren de universiteitsgebouwen vier dagen dicht. Zaterdag maakte de UvA bekend dat colleges en onderzoek vanaf maandag weer door kunnen gaan.

Vorige week voerden studenten actie op de universiteit tegen de oorlog in Gaza en tegen banden van de universiteit met Israëlische instituten. De betogers stelden drie eisen aan de universiteit: de UvA moet open zijn over samenwerkingen met Israëlische instellingen en bedrijven, alle banden verbreken met Israëlische instituten die deelnemen aan “genocide, apartheid en uitbuiting van het Palestijnse volk en hun land”, net als contracten met bedrijven die hiervan profiteren.

De UvA heeft inmiddels een overzicht gepubliceerd met alle samenwerkingen waarin Israëlische wetenschapsgroepen deelnemen. Deze informatie was volgens de universiteit al openbaar. De UvA stelde eerder heel terughoudend te zijn met het beperken van institutionele en individuele samenwerkingen.

Het bestuur van de UvA gaat naar eigen zeggen de komende weken in gesprek met verschillende groepen binnen de universiteit. “Laten we allemaal blijven luisteren, elkaar vrijheid bieden om ongehinderd vragen te stellen en kritisch te zijn, nieuwsgierig zijn en debatteren”, aldus de UvA. “Met respect voor ieders inbreng, achtergrond en overtuiging en vrij van intolerantie. Ook demonstreren mag – maar zonder gezichtsbedekking, blokkades, overnachtingen of intimidatie.”

De universiteit liet zaterdag weten de schade van de protesten in te schatten op 1,5 miljoen euro. Schade die is ontstaan aan eigendommen van de gemeente en bij bedrijven of particulieren is niet in deze schatting meegenomen.

In Amsterdam en andere universiteitssteden, onder meer Utrecht, Leiden en Nijmegen, zijn maandag zogeheten walk-outs aangekondigd. Studenten en medewerkers die deelnemen aan de actie zeggen de universiteitsgebouwen dan te verlaten uit solidariteit met de pro-Palestijnse demonstranten.