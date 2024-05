Vernielingen en troep in UvA-pand waar pro-Palestijns protest was

In het pand van de Universiteit van Amsterdam (UvA), waar maandag een pro-Palestijns protest was, is veel schade aangericht. Dat ziet een ANP-verslaggever op de 6e verdieping van het gebouw. Daar zetelt het College van Bestuur van de universiteit. Dat was niet aanwezig toen de demonstranten binnendrongen.

Ramen, schermen en muren zijn beklad met rode en zilveren verf. Er zijn leuzen als ‘Free Gaza’ en ‘Stop Genocide’ te lezen. Schermen en koffiezetapparaten zijn vernield en er ligt veel troep. Verder zijn stoelen en andere meubels overhoop gehaald en zijn er meerdere barricades opgeworpen.

Jaap Weijermans, hoofd integrale veiligheid van de UvA, meldt dat er “heel veel” schade is. Volgens hem hebben de studenten die demonstreerden zich “keurig” gedragen en zich aan alle afspraken gehouden. Maar daarna kwam volgens Weijermans een groep het pand binnen “gehold” met mogelijk zwarte maskers en kleding die vernielingen heeft aangericht.

Ook in de hal van het gebouw waren vernielingen aangericht. Net na de ingang was een barricade opgeworpen van meubilair. Ook hadden demonstranten tentjes in de hal neergezet en waren teksten op de muren geschreven.

Bij de pro-Palestijnse demonstraties van vorige week werd voor 1,5 miljoen euro schade aangericht, schat de UvA. De betogers willen dat de universiteit alle banden met Israël verbreekt.