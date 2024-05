Zeker een iemand afgevoerd door politie bij protest UvA

Bij het pro-Palestijnse protest bij de Roeterseilandcampus van de Universiteit van Amsterdam (UvA) is zeker een man afgevoerd door de Mobiele Eenheid, ziet een ANP-verslaggever ter plaatse. Dat gebeurde buiten het pand van de universiteit op het moment dat de betogers werden teruggedrongen door de politie. De politie kan niet zeggen of er iemand is opgepakt.

Het wordt momenteel rustiger bij de Roeterseilandcampus. Het lijkt erop dat de betogers straks in een mars richting het Oosterpark gaan.

Eerder op maandag gingen demonstranten het UvA-gebouw binnen. Het is onduidelijk of er nu nog actievoerders in het pand zijn.