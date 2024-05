24 aangiften van jonge slachtoffers digitale ontucht Hagenaar

Tot nu toe hebben 24 meisjes aangifte gedaan tegen een 26-jarige man uit Den Haag, die wordt verdacht van het online misbruiken van jonge kinderen van 6 tot 14 jaar oud in Nederland en België. Op zijn computer zijn 4000 pornografische afbeeldingen gevonden, meldde de officier van justitie dinsdag op de eerste inleidende zitting in de rechtbank in Den Haag.

Ibrahim A. deed zich volgens het Openbaar Ministerie voor als een modellenscout en vroeg zijn jonge slachtoffers om naaktfoto’s te sturen en video’s waarop ze seksuele handelingen met zichzelf verrichten.

De zaak begon in januari 2022 in België, toen een vader van een 9-jarig meisje aangifte deed van onlinemisbruik. Het meisje had haar zusje verteld dat ze naaktfoto’s had gestuurd naar de vermeende modellenscout. De Belgische politie kwam op basis van het IP-adres uit in Nederland. De Nederlandse politie herkende de werkwijze van de verdachte, omdat er al meer meldingen waren gedaan en er ook al een aangifte lag. Toen is besloten de man in Nederland te vervolgen.