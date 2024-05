Demonstranten bij universiteiten maken zich op voor nieuwe dag

Pro-Palestijnse demonstranten hebben in diverse steden de nacht doorgebracht in hun tenten die ze hadden opgezet bij universiteiten. In Nijmegen zijn op het terrein van de Radboud Universiteit volgens een woordvoerder van de organisatie zo’n zestig mensen blijven slapen. “De sfeer is goed, iedereen heeft lekker geslapen. We hebben net ontbijt gekregen van een actiegroep in Nijmegen.”

Op het grasveld staan nu zo’n 35 tenten, vertelde hij. De studenten en medewerkers zijn bezig met een programma voor deze tweede protestdag. “Met speeches, een voorstelling, leesgroepen en discussies. We hopen weer veel studenten te ontvangen.”

De betogers hebben na maandagavond niets meer gehoord van de universiteit. “In het laatste contact gaven ze het advies om te vertrekken, dat hebben we niet gedaan. We zullen vandaag wel weer van ze horen”, zegt de woordvoerder. De demonstranten willen pas vertrekken als hun eisen zijn ingewilligd. Behalve het verbreken van de banden met Israël willen de betogers ook dat de universiteit “de genocide in Gaza” veroordeelt en Palestijnse studenten en universiteiten steunt.

Na een zogenoemde walk-out, uit protest tegen de aanpak van de demonstraties van afgelopen week, verrezen er maandag bij meerdere universiteiten in het land tentenkampen.

Bij de Rijksuniversiteit Groningen is het dinsdagochtend rustig. Een verslaggever van het ANP zag zo’n twintig mensen en enkele tentjes. Ook in Eindhoven en Maastricht hebben de demonstranten de nacht doorgebracht bij de universiteit.