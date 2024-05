Demonstranten Maastricht mogen nog een nacht blijven

In Maastricht mag in de nacht van dinsdag op woensdag een groepje pro-Palestijnse demonstranten blijven slapen. Dat gebeurt onder dezelfde voorwaarden als afgelopen nacht, meldt de universiteit. De aanwezigen moeten hun studentenpas kunnen laten zien en overlast voor omwonenden moet voorkomen worden. Volgens de universiteit verliep het protest dinsdag opnieuw vreedzaam.

De universiteit zegt in een verklaring dat de Universiteitsraad de actievoerders woensdag zal bezoeken voor een informatiesessie. Vrijdag houdt de raad een extra vergadering, waarin besproken zal worden hoe om te gaan met relaties met wetenschappelijke instellingen in Israël.

Verder staat in de verklaring dat het College van Bestuur van de universiteit er “grote waarde” aan hecht dat studenten en medewerkers “met een andere blik op het conflict in het Midden-Oosten” de ruimte krijgen om ook met het college in gesprek te gaan. “Morgen willen we bepalen hoe die ‘brede dialoog’ vormgegeven kan worden.”