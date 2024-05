EBU blijft bij beslissing om Joost Klein te diskwalificeren

De European Broadcasting Union (EBU) heeft haar statement over de diskwalificatie van Joost Klein uitgebreid. De organisatie van het Eurovisie Songfestival blijft achter de beslissing staan om Klein uit de wedstrijd te halen. “Het gedrag van Joost was een duidelijke overtreding van de wedstrijdregels die zijn opgesteld om een veilige werkomgeving voor het personeel te waarborgen”, schrijft de EBU.

Daarnaast schrijft de organisatie dat de beslissing om Klein te diskwalificeren kwam na een “grondig intern onderzoek” en dat het werd gesteund door het bestuur en het vaste adviesorgaan Eurovision Song Contest Reference Group. Volgens de EBU was het niet gepast om Klein mee te laten doen in de finale “gezien de omstandigheden en het feit dat de zaak van de politie binnenkort aan de officier van justitie wordt overhandigd”.

“De versie van de gebeurtenissen zoals die in sommige publieke reacties en op social media is gepresenteerd komt niet overeen met de verklaringen van medewerkers en getuigen die met ons en met de Zweedse politie zijn gedeeld”, stelt de EBU. Verder wil de organisatie niets over de kwestie zeggen om het lopende juridische proces.

De NPO heeft mede namens de AVROTROS bezwaar gemaakt tegen de diskwalificatie van Klein. Volgens de omroep, die verantwoordelijk is voor de Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival, maakte de artiest een “dreigende beweging” naar de cameravrouw. De omroep geeft dinsdag aan op de uitkomst van het onderzoek te wachten en verder geen inhoudelijke reactie te willen geven.