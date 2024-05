FNV start petitie voor terugdraaien decentralisatie sociaal domein

Vakbond FNV start dinsdag een petitie om regelgeving rond zaken als jeugdzorg, inkomensondersteuning en ouderenvoorzieningen weer onder te brengen bij het Rijk. Nu zijn er volgens de vakbond op die gebieden te veel verschillen tussen gemeenten.

FNV-vicevoorzitter Kitty Jong noemt in de aankondiging van de petitie als voorbeeld de gemeente Vlissingen. Daar is volgens FNV “behoorlijk wat misgegaan in het sociaal domein”, waardoor inwoners die in naburige gemeenten recht zouden hebben op inkomensondersteuning, in Vlissingen achter het net visten. Jong: “Daarmee is het recht op voorzieningen een soort Postcodeloterij geworden. Als je geluk hebt en je woont in de juiste gemeente krijg je zorg en ondersteuning waar je recht op hebt. Woon je in de verkeerde gemeente, dan heb je pech.”

Sinds 2015 ligt het beleid voor een aantal sociale voorzieningen bij de gemeenten. De vakbond hoopt genoeg handtekeningen te verzamelen om het deels terugdraaien van die decentralisatie op de agenda van de Tweede Kamer te zetten. Jong geeft dinsdagmiddag in Den Haag het startsein voor de petitie.