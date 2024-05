Friesland wil in 2050 evenveel energie verbruiken als opwekken

Friesland wil in 2050 evenveel energie opwekken als verbruikt wordt in de provincie. Dat staat in de Friese Energievisie die dinsdag is gepresenteerd. Om de doelen te halen moet Friesland veel minder gaan verbruiken en in het optimale geval 4,4 terawattuur energie meer gaan opwekken. Friesland is volgens gedeputeerde Sijbe Knol de eerste provincie met een energievisie.

Het is ook de bedoeling dat in Friesland geen gebruik meer wordt gemaakt van fossiele brandstoffen in 2050. De voornaamste energiebronnen moeten zon, wind, aquathermie, warmteopslag, biogas en waterstof worden.

Een van de manieren om energie te besparen is isolatie van gebouwen. “Wat niet wordt verbruikt, hoeft ook niet te worden opgewekt”, zei wethouder Evert Stellingwerf van de gemeente Leeuwarden.

De Friese Energievisie is dinsdag gepresenteerd door de provincie, Wetterskip Fryslân, gemeente Leeuwarden, netbeheerders Liander en TenneT en de Friese Energie Alliantie. Hoe de ideeën moeten worden uitgevoerd, is nog niet vastgelegd. “Het gaat echt om een visie. We gaan nu aan de slag met een uitvoeringsprogramma voor de korte termijn”, aldus Knol.

Als Friesland in 2050 deze visie wil waarmaken, dan heeft dat volgens Knol en Stellingwerf een grote impact op de ruimte in Friesland. “De druk op de ruimte is eigenlijk groter dan Friesland aankan”, zei Knol. Een van de plannen om die impact zo klein mogelijk te maken is het plaatsen van grootschalige energieproductielocaties. Op die plekken, bij voorkeur in de buurt van een grotere Friese plaats, wordt dan veel energie opgewekt. Dat zien de partijen liever dan veel kleinschalige opweklocaties, wat volgens Knol meer impact heeft op het Friese landschap.

Het plan ligt nu voor in de achttien Friese gemeenteraden, bij het Wetterskip en ook burgers kunnen hun mening erover geven. In september wordt het behandeld in Provinciale Staten, waar het definitief vastgelegd moet worden.