Friesland zet komende vier jaar in op Friestalige communicatie

Het provinciebestuur van Friesland zet met de Friese Taalnota de komende vier jaar in op een toename van Friestalige communicatie. De provincie wil het schrijven van nieuwe Friese boeken stimuleren, een begin maken met tweetalige verkeersborden en Friese communicatie vanuit de overheid moet de norm worden.

De taalnota heet ‘Fansels Frysk’, vertaald betekent het Natuurlijk Fries. Dat is ook wat de provincie hiermee wil uitdragen: Fries moet meer vanzelfsprekend worden. De provincie wil zelf het goede voorbeeld geven door veel meer te communiceren in het Fries en ook gemeenten helpen zoveel mogelijk tweetalig te communiceren. Ook moeten alle organisaties die geld krijgen van de provincie het Fries zichtbaar maken “in activiteiten en uitingen”.

Fries moet ook in media, literatuur en cultuur normaler worden, als het aan de provincie ligt. Zo wil de provincie in gesprek met de NPO en met streamingdiensten om meer Friestalige series of films te maken. Hier is in de nota geen concreet doel aan gekoppeld. Streamingdiensten moeten al investeren in Nederlandse producties.

Daarnaast wil de provincie meer steun bieden aan cultuurinstellingen en schrijvers die in het Fries werken of schrijven. In het Friese bestuursakkoord van vorig jaar staat dat de provincie minder geld gaat uitgeven aan cultuur. Toch komen er subsidies voor schrijvers die in het Fries willen schrijven. “Er wordt ingezet op versterking en behoud van de Friese literatuur met ruimte voor vernieuwing en experiment”, staat in de taalnota.

De kosten variëren de komende vier jaar van ruim 14 miljoen tot iets meer dan 16 miljoen euro per jaar. Het Rijk betaalt een deel van de kosten. Veel van de plannen sluiten aan bij de vorige maand gepresenteerde Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer (BFTK).