Onzeker of Wet betaalbare huur per 1 juli kan ingaan

Het is onzeker of de Wet betaalbare huur per 1 juli van kracht kan worden. De Eerste Kamer wil zich niet laten opjagen door demissionair minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken), die de senaat heeft gevraagd de wet zo snel mogelijk te behandelen. De Jonge wil dat de wet op 1 juli ingaat, die ervoor zorgt dat een deel van de huren die nu nog in de (duurdere) vrije sector vallen, omlaag gaan.

Een meerderheid van de Eerste Kamer wil de wet zorgvuldig behandelen en dat kan betekenen dat 1 juli niet reëel is, zo werd dinsdag duidelijk na overleg in de senaat. BBB deed nog een poging om de wet controversieel te verklaren, en daarmee de afronding van het wetstraject aan een volgend kabinet over te laten, maar daar kreeg de grootste fractie in de Eerste Kamer onvoldoende steun voor.

De Tweede Kamer stemde op 25 april in met de wet, maar wel in flink aangepaste vorm. Mogelijk gaat de Eerste Kamer daarom bij de Raad van State te rade over het effect van het gewijzigde wetsvoorstel.

Dinsdag is afgesproken dat de fracties over twee weken al hun vragen over het wetsvoorstel aan de minister stellen. Afhankelijk van de beantwoording zijn er mogelijk nog meerdere schriftelijk vragen nodig, voordat de Eerste Kamer de wet plenair kan behandelen.