Presentatie volledige cast 40-45, de Musical bij Hotel De Wereld Wageningen

Wageningen – De complete cast van 40-45, de Musical waren maandag 13 mei 2024 in Hotel De Wereld in Wageningen aanwezig, bij de castpresentatie van de grootste musical die ooit in Nederland op wordt gevoerd.

Presentatie

Tijdens deze presentatie door Chris Janssen wordt de complete cast voorgesteld en zal de cast ook een nummer live ten gehore brengen. 40-45, de Musical gaat 21 september 2024 in première in het nieuwe theater bij de Midden-Nederland Hallen in Barneveld.

Burgemeester Floor Vermeulen, van de gemeente Wageningen, vertelde het verhaal bij de opening van de presentatie, over Wageningen tussen 1940 – 45, dat de stad veel schade heeft opgelopen tijdens de gevechten zowel bij de inval van de Duitser in 1940, maar ook bij de bevrijding in 1945. De bevolking heeft twee keer moeten evacueren.

Nieuwe namen

Nieuwe namen die zich vandaag presenteerde zijn Frits Barend, Sjoerd Pleijsier, Holly Mae Brood. Ook waren de eerder bekendgemaakte hoofdrolspelers aanwezig: Soy Kroon, Dorian Bindels, Gaia Aikman, Niniane Everaert, Babette van Veen, Kees Boot en Renée Fokker.

Interviews

De redactie van Barneveld.Nieuws.nl heeft de presentatie op foto en film gezet. In het bijzonder een interview met Frits Barend en Sjoerd Pleijsier, en een interview met Holly Mae Brood en Babette van Veen en Kees Boot. En wethouder Pluimers van Barneveld.

Aanvullende cast

Verder waren er meer leden van de cast, Jonathan De Moor, Wolter Weulink, Jasper Kerkhof, Jeroen Pfaff, Marcel Jonker, Thijs Snoek, David Schwarz, Paul Vaes, Daan van Dalen.

En Jary Sluijter, Keije Schepers, Sander van Voorst tot Voorst, Bram Acda, Jelmer Engelaar, Mees De Heus, Youri Ouwerkerk, Marleen van der Loo, Martine de Jager, Caitlin Hullegien, Eva Berhitu, Cira May Ras Leon, Willemijn van Holt, Rheza Häger, Nouria Halling, Sanne Bosman, Sanne Groenen, Kim Reizevoort en Ronald Jorritsma

