Pro-Palestijns lawaaiprotest bij verkiezingsdebat TU Eindhoven

Pro-Palestijnse demonstranten verstoren met een lawaaiprotest een debat van EU-lijsttrekkers op de campus van de TU Eindhoven. Een ANP-verslaggever ziet zo’n 25 betogers met Palestijnse vlaggen zwaaien. Een deel van hen draagt gezichtsbedekking.

De demonstranten staan buiten de ruimte waar het debat wordt gehouden. De deuren van die ruimte zijn afgesloten in verband met het protest. De betogers slaan op de deuren, schreeuwen en roepen leuzen als “stop de genocide” en “EU schande, bloed aan je handen”.

Volgens een woordvoerder van de universiteit gaat het debat binnen vooralsnog gewoon door, hoewel de herrie volgens hem storend is. “Het volume is iets hoger gezet”, laat hij weten. Het gaat om het zogeheten Europees Innovatiedebat, waarbij zeven EU-lijsttrekkers met elkaar in debat gaan over de koers van Europa op het gebied van innovatie en technologie. Onder hen zijn Bas Eickhout (GroenLinks), Malik Azmani (VVD) en Jessika van Leeuwen (BBB).