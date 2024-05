Pro-Palestijnse demonstranten weg uit gebouw TU Eindhoven

Zo’n 25 pro-Palestijnse demonstranten hebben dinsdag met een lawaaiprotest een debat van EU-lijsttrekkers op de campus van de TU Eindhoven verstoord. De betogers, die buiten de ruimte stonden waar het debat werd gehouden, sloegen op de deuren, schreeuwden en riepen leuzen als “stop de genocide” en “cut the ties with Israel”. De toegangsdeuren werden door beveiligers met tiewraps afgesloten.

Zo’n drie kwartier na het begin van het protest vorderden de politie en de universiteit de betogers om te vertrekken. Daaraan hebben ze gehoor gegeven. Ze blijven buiten nog wel leuzen roepen, aldus de ANP-verslaggever. Een deel van hen draagt gezichtsbedekking. Ook zwaaien de betogers met Palestijnse vlaggen.

Op de campus in Eindhoven is het zogeheten Europees Innovatiedebat bezig, waarbij zeven EU-lijsttrekkers met elkaar in debat gaan over de koers van Europa op het gebied van innovatie en technologie. Onder de deelnemers zijn Bas Eickhout (GroenLinks), Malik Azmani (VVD) en Jessika van Leeuwen (BBB). Van Leeuwen is overigens niet de lijsttrekker van BBB, maar staat op nummer 2.

Volgens een woordvoerder van de TU Eindhoven kon het debat tijdens het lawaaiprotest wel gewoon doorgaan, hoewel de herrie volgens hem storend was. “Het volume is iets hoger gezet”, liet hij weten.