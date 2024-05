Rechtszaak om prijs geneesmiddel begint

De rechtbank in Amsterdam kijkt dinsdag naar een zaak van de stichting Farma ter Verantwoording tegen de Amerikaanse farmaceut AbbVie. De organisatie zegt dat AbbVie in Nederland jarenlang “buitensporige” winsten heeft gemaakt met het medicijn Humira tegen reumatische ziekten. Ze wil weten of dat allemaal zomaar kon.

Het zou volgens de stichting gaan om een winst van ongeveer 53 procent, nog bovenop de in de farmaceutische industrie gebruikelijke winstmarge. De hoge kosten maakten dat er minder geld was voor andere zorgverlening, aldus de stichting.

Ze wil geen geld van het Amerikaanse bedrijf. Ze wil met de rechtszaak alleen een antwoord krijgen op de vraag in hoeverre farmaceutische bedrijven vrij zijn om de prijzen van hun geneesmiddelen vast te stellen. Daarbij zou gekeken moeten worden naar het recht op leven en gezondheid van de mensen voor wie ze geproduceerd worden.

AbbVie noemde de aantijgingen eerder al ongegrond. Intussen is het geneesmiddel in kwestie na het verlopen van het octrooi in Nederland veel goedkoper geworden. De zaak is dinsdag nog vooral procedureel van aard. Vragen zijn of de stichting de juiste partij is om de zaak aan te kaarten en of de rechtbank zich bevoegd acht deze te behandelen.