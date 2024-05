Rijksuniversiteit Groningen wil met betogers in gesprek

De Rijksuniversiteit Groningen wil in gesprek met de pro-Palestijnse demonstranten die maandag met tentjes in de buurt zijn neergestreken. Volgens een woordvoerster is diverse malen geprobeerd met hen in contact te komen, maar heeft een afgevaardigde van de betogers aangegeven dat ze dat niet willen. “We willen met ze om tafel om te kijken wat we kunnen doen, maar dat is helaas niet mogelijk.”

De woordvoerster van de universiteit weet nog niet hoe het dinsdag verder zal gaan. Afgelopen nacht brachten volgens haar zo’n vijftig demonstranten de nacht door op een plein aan de Oude Kijk in ’t Jatstraat in het centrum van Groningen, vlak bij het Harmoniecomplex van de universiteit. Dit is rustig verlopen, zegt de woordvoerster. De driehoek (gemeente, politie en Openbaar Ministerie) besloot maandag dat de betogers voorlopig mogen blijven zolang de bereikbaarheid niet in het geding is.

In diverse steden waren maandag zogeheten walk-outs bij universiteiten, uit protest tegen de aanpak van de pro-Palestijnse demonstraties van afgelopen week. Daarna verrezen er tentenkampen op meerdere plekken, naast Groningen ook in Nijmegen, Eindhoven en Maastricht.

De organisatie van het zogenoemde ‘encampment’ in Groningen heeft op Instagram geschreven dat er dinsdag workshops op het programma staan over onder meer kunst van antikoloniaal verzet.