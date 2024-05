Russisch visserschip niet meer welkom in Eemshaven

Een Russisch visserschip is niet meer welkom in de Eemshaven in het noorden van Groningen. Dat gebeurt om het risico op spionage te beperken, zei demissionair minister Kajsa Ollongren (Defensie) tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer.

Het televisieprogramma Pointer meldde eerder deze maand dat een koelschip van het Russische bedrijf Norebo iedere twee weken aanlegt in de Eemshaven vlak bij een militair terrein. Er zouden volgens het programma sterke aanwijzingen zijn dat het schip betrokken is bij spionageactiviteiten.

Isa Kahraman van Nieuw Sociaal Contract wilde opheldering van het kabinet. Ollongren wees erop dat de Eemshaven geen militaire haven is en dat er maatregelen zijn getroffen om spionage te voorkomen. Zij kon daar uit veiligheidsoverwegingen niet verder op ingaan.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft volgens de minister inmiddels besloten dat het Russische schip geen ontheffing meer krijgt om aan te leggen in de Eemshaven.