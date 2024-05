Rustige nacht bij vreedzaam protestkamp studenten in Maastricht

De overnachting van de actievoerende studenten in Maastricht is rustig verlopen. Dat liet een woordvoerder van de Universiteit Maastricht (UM) dinsdagochtend weten. Na een demonstratie door de binnenstad sloegen zo’n tweehonderd pro-Palestijnse actievoerders maandag hun tenten op in de tuin van een universiteitsgebouw aan de Grote Gracht in de Limburgse hoofdstad. Het universiteitsbestuur gaf na urenlang onderhandelen bezitters van een universiteitspas toestemming om er te overnachten. Alle andere aanwezigen moesten vertrekken.

Anders dan in Amsterdam zijn in Maastricht geen vernielingen aangericht. “De actie verloopt hier vreedzaam”, aldus de woordvoerder. Zo werd er maandag gezongen, muziek gemaakt en gedanst. Ook ruimden studenten alle troep op.

De universiteit is naar eigen zeggen al een tijd in gesprek met deze groep, maar ook met Joodse groeperingen. “De gesprekken worden apart gevoerd, niet met elkaar”, zei hij. “Dat is tot nog toe niet mogelijk gebleken. De gesprekken verlopen in een goede sfeer, waarbij iedereen probeert elkaars standpunt over te brengen.”

“Het College van Bestuur hecht er grote waarde aan dat studenten en medewerkers met een ander perspectief op het conflict in het Midden-Oosten de ruimte krijgen om ook met het College in gesprek te gaan”, aldus de UM in een verklaring.

Medewerkers van de universiteit kunnen dinsdagmiddag op eigen gelegenheid een bezoek brengen aan het actiekamp aan de Grote Gracht. Er staat voor dinsdag voor zover de woordvoerder bekend nog niets op de planning.

Of de actievoerders ook de komende nacht(en) mogen blijven wordt van dag tot dag bekeken, aldus de woordvoerder. “Hoe het verder gaat, is nog niet te zeggen”, zei hij. Wel is afgesproken dat de komende week in het kader van een dialoog zal staan.

“Die dialoog staat uitsluitend open voor studenten en staf uit onze interne gemeenschap, individueel of voor bepaalde geledingen zoals de Universiteitsraad”, benadrukt de UM in een verklaring. “Alle betrokkenen hechten zeer aan een omgeving waarin de dialoog kan plaatsvinden binnen de interne gemeenschap met onze studenten en staf. Daarom is afgesproken dat bezoekers zich bij de ingang van het terrein moeten kunnen identificeren met een UM-pas.”