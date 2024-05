Schoonmaak op UvA-campus Roeterseiland bezig

Op de Roeterseilandcampus op de Universiteit van Amsterdam (UvA) is de schoonmaak bezig na het onrustige einde van de demonstratie maandag. Een verslaggever ter plaatse ziet dat schoonmakers het ABC-gebouw worden binnengelaten. Andere mensen mogen het pand niet in. Op straat is al veel opgeruimd, op een verdwaald politielint na.

Alle campussen van de UvA blijven dinsdag en woensdag dicht, op uitzondering van de faculteiten geneeskunde en tandheelkunde. Het College van Bestuur (CvB) nam de beslissing, omdat het de veiligheid van de mensen op de universiteitslocaties niet kan garanderen. De afgelopen week zijn op meerdere locaties van de UvA demonstraties geweest.

Het gaat om pro-Palestijnse betogers, die willen dat de universiteit alle banden verbreekt met Israëlische instituten die deelnemen aan “genocide, apartheid en uitbuiting van het Palestijnse volk en hun land”.

Het CvB benadrukt dat de demonstratie van maandag bij de Roeterseilandcampus “ordelijk” is verlopen, maar dat de sfeer na afloop, rond 14.00 uur, onmiddellijk omsloeg toen in het zwart geklede en gemaskerde mensen het pand binnengingen. Die groep heeft vernielingen aangericht in het ABC-gebouw. De UvA heeft aangifte gedaan van huisvredebreuk en vernieling.

Geert ten Dam, voorzitter van het CvB, zei dinsdagochtend in het NOS Radio 1 Journaal dat de UvA niet meer in gesprek gaat met actievoerders. “Wij gaan de gesprekken wel vervolgen, maar dat doen we met onze eigen mensen en binnen onze normale, gewone overlegstructuur”, legt Ten Dam uit. “Wij gaan niet meer praten met actievoerders en wij gaan ook niet meer om tafel zitten met mensen die gezichtsbedekkende kleding dragen. Dat hebben wij vorige week alleen gedaan in een uiterste poging om te de-escaleren.”

Vorige week werd een tentenkamp op Roeterseiland door de politie ontruimd. Daarop trok de groep demonstranten naar het Binnengasthuisterrein, waar ze een gebouw bezetten. Dat werd woensdag door ME ontruimd. In het gebouw op het Binnengasthuisterrein is voor ongeveer 1,5 miljoen euro aan schade aangericht, meldde de UvA vorige week.