Taakstraf voor geweld tegen actievoerders KOZP

Een 40-jarige man uit Vriezenveen is dinsdag door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot een taakstraf voor zijn rol bij de rellen voorafgaand aan de intocht van Sinterklaas in Staphorst in 2022. Bij die rellen werden demonstranten van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) belaagd.

De 40-jarige Beene E. kreeg een taakstraf van 180 uur opgelegd. De man maakte deel uit van een groep van 150 tot 200 relschoppers die de betoging van KOZP tegen het gebruik van zwarte pieten bij de intocht van Sinterklaas in Staphorst wilde tegenhouden. Auto’s met demonstranten van KOZP, en naar later bleek ook een wagen met waarnemers van Amnesty International, werden op de afslag van de A28 bij Staphorst tegengehouden. De wagens werden bekogeld met eieren en bij een van de auto’s werd een brandende fakkel naar binnen gedrukt.

Door zijn voet tegen de grill van een van de auto’s te zetten en zo tegen te houden, heeft E. zelf deelgenomen aan dit geweld, aldus de rechtbank. “De openbare orde is hierdoor verstoord en de ME moest er aan te pas te komen om deze te herstellen”, zei de rechter.