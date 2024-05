Tweede Kamer steunt wet die meer soorten spionage strafbaar stelt

Meer vormen van spionage moeten strafbaar worden, vindt bijna de hele Tweede Kamer. Een wetsvoorstel dat dat regelt, kreeg dinsdag steun van alle fracties behalve DENK en FVD.

Het schenden van staatsgeheimen is al strafbaar, maar volgens het kabinet zijn er in het Wetboek van Strafrecht nog niet genoeg mogelijkheden om op te treden tegen moderne vormen van spionage. De inmiddels gevallen coalitie sprak in het regeerakkoord voor het vierde en inmiddels demissionaire kabinet-Rutte af om dat te veranderen. “Spionage richt zich steeds meer niet alleen op het verkrijgen van staats- of bedrijfsgeheime informatie”, staat in de uitleg van de wet.

In de nieuwe wet kan iemand die schade veroorzaakt of inlichtingen deelt voor een “buitenlandse mogendheid” maximaal acht jaar celstraf krijgen. Onder meer het in gevaar brengen van de nationale veiligheid of het lekken van “hoogwaardige technologie├źn” worden daarbij genoemd. Andere mensen aanzetten tot spionage wordt ook strafbaar.