UvA inventariseert schade na demonstratie van maandag

De Universiteit van Amsterdam (UvA) inventariseert nog wat de schade is na de demonstratie op de Roeterseilandcampus van maandag. Dat laat een woordvoerder van de universiteit dinsdagmiddag weten. Na afloop van de demonstratie werden vernielingen aangericht in het ABC-gebouw.

Het College van Bestuur (CvB) besloot dat alle campussen van de UvA dinsdag en woensdag dichtblijven, op uitzondering van de faculteiten geneeskunde en tandheelkunde. Reden is dat de veiligheid van de mensen op de universiteitslocaties niet kan worden gegarandeerd. Of helemaal zeker is dat de campussen weer opengaan donderdag, durft de zegsman nog niet te zeggen.

Het CvB liet eerder weten dat de demonstratie van maandag “ordelijk” is verlopen, maar dat de sfeer na afloop omsloeg toen in het zwart geklede en gemaskerde mensen het pand binnengingen en vernielingen aanrichtten. De UvA heeft aangifte gedaan van huisvredebreuk en vernieling. De afgelopen week zijn op meerdere locaties van de UvA pro-Palestijnse demonstraties geweest die willen dat de universiteit de banden verbreekt met Israëlische instituten die deelnemen aan “genocide, apartheid en uitbuiting van het Palestijnse volk en hun land”.

De UvA schatte vorige week dat de protesten op de Roeterseilandcampus en de andere UvA-locaties Oudemanhuispoort en Binnengasthuis voor 1,5 miljoen euro aan schade hebben aangericht. In samenspraak met verschillende partijen zou worden gekeken “of en hoe die schade te verhalen is”, aldus de universiteit toen.