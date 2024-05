Zes grote pompen Afsluitdijk zijn succesvol geplaatst

De zesde en laatste grote pomp van het nieuwe gemaal in de Afsluitdijk bij Den Oever is dinsdag succesvol geplaatst, laat een woordvoerder van Rijkswaterstaat weten. De operatie begon op 3 mei.

De pompen wegen 90 ton per stuk, zijn 12 meter hoog en hebben een doorsnede van 4,6 meter. Voor het plaatsen werd per pomp een dag uitgetrokken omdat er veel voorbereidingstijd nodig was, zo moet de kraan bijvoorbeeld steeds verplaatst worden. Het plaatsen zelf duurt nog geen halfuur, aldus de woordvoerder. Op 3, 6, 7, 10, 13 en 14 mei werden de pompen geplaatst. Op al die dagen was er niet te veel wind, een voorwaarde voor het hijsen.

“We zijn hartstikke blij dat het gelukt is”, vertelt de zegsman. Het was een uitdagende operatie omdat tussen het “huis” waar de pomp in moet zakken en de pomp zelf weinig speling is,”nog geen halve vinger”.

Nu de pompen geplaatst zijn, kan het geheel worden afgemonteerd en daarna begint een lange testfase, vertelt de zegsman. Als alles goed gaat, is het totale ensemble met de nieuwe pompen en spuimiddelen volgens hem in 2026 operationeel. De oude spuigroepen die meegaan sinds de aanleg van de Afsluitdijk in 1932 kunnen dan gerenoveerd en gerestaureerd worden. “Die kunnen wel een opknapbeurtje gebruiken.”