Afronding overleg over kabinet duurt langer dan verwacht

Het laatste overleg woensdag tussen de leiders van PVV, VVD, NSC en BBB voordat het hoofdlijnenakkoord naar de fracties gaat, duurt langer dan verwacht. De precieze reden van de vertraging blijft nog onduidelijk. VVD en NSC wijzen naar elkaar.

De verwachting vooraf was dat het gesprek dat om 10.00 uur begon niet heel lang zou duren. Geert Wilders (PVV) zei dat het ging om “de puntjes om de i te zetten”. Bij de NSC stond het fractieoverleg over het akkoord oorspronkelijk voor 13.00 uur in de agenda.

De vier partijen voerden dinsdag een marathonoverleg. Rond middernacht lieten ze weten dat ze het eens waren geworden over de financiën. Dat was steeds het lastigste punt in de onderhandelingen, verklaarden de informateurs al langer.

De onderhandelaars waren optimistisch na het lange overleg. “Ik zie het niet meer fout gaan”, zei Wilders. “Ik denk dat we eruit zijn”, liet VVD-leider Dilan Yeşilgöz weten. NSC-leider Pieter Omtzigt zei dat de vier partijen “op een haar na een akkoord hebben”.

Informateurs Richard van Zwol en Elbert Dijkgraaf moeten deze woensdag hun verslag bij de Tweede Kamer inleveren. Als de partijleiders het eens worden, moeten de fracties zich nog over het naar verwachting ruim dertig pagina’s tellende akkoord buigen.

Vervolgens zullen de partijleiders nog een keer met de informateurs samenkomen om laatste wijzigingen aan te brengen. Daarna kan het verslag van Van Zwol en Dijkgraaf en het hoofdlijnenakkoord naar de Kamer. Dan worden de stukken ook openbaar.