Akkoord: lager eigen risico, harder rijden en geen spreidingswet

Het beoogde nieuwe kabinet wil dat het eigen risico in de zorg wordt gehalveerd en dat 130 kilometer per uur mag worden gereden op de snelweg. Ook moet de NPO 100 miljoen euro inleveren en wordt de al aangenomen spreidingswet voor de opvang van asielzoekers niet uitgevoerd. Ingewijden bevestigen berichtgeving hierover van diverse media.

Verder wil het nieuwe kabinet aan de NAVO-norm voldoen, maar de vier coalitiepartijen willen de begroting van het ministerie van Defensie niet nog verder verhogen. Dat betekent dat 2 procent van het bruto nationaal inkomen zal worden uitgegeven aan de krijgsmacht.

Deze punten staan in het onderhandelaarsakkoord dat de partijleiders van PVV, VVD, NSC en BBB eerder woensdag afspraken. De fracties van PVV, NSC en BBB hebben hun fiat al gegeven aan de afspraken, op enkele kleine puntjes na. Daarover gaan ze later woensdagavond nog in gesprek met de twee informateurs.

Die moeten voor middernacht hun eindverslag inleveren bij de Tweede Kamer. Of daar ook het definitieve akkoord bij zal zitten is nog niet duidelijk.