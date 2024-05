BBB-fractie stemt in met akkoord over kabinet met PVV, VVD en NSC

De fractie van BBB in de Tweede Kamer heeft ingestemd met het akkoord dat partijleider Caroline van der Plas en haar medeonderhandelaars hebben gesloten met PVV, VVD en NSC over de vorming van een rechts kabinet. Dat meldde Van der Plas na afloop van een urenlang fractieberaad. Er zijn wel een paar punten die ze nog willen bespreken met de informateurs, maar dat zijn kleine zaken, zegt ze.

Het akkoord op hoofdlijnen “telt min of meer als witte rook”, aldus de BBB-voorvrouw. “Dat klinkt allemaal heel cryptisch. Kijk, ik ga op een paar punten het kabinet niet laten klappen. Dat zou echt gewoon te zot voor woorden zijn.” Van der Plas zei dat de fractie “heel blij en trots is op dit akkoord”. “Er zit heel veel BBB-geluid in. We hebben zeker dingen binnengehaald, maar wat dat is gaan jullie in het akkoord lezen.”

Wel meldde ze dat beleidsmedewerkers veel vragen hadden, en dat er veel is uitgelegd. “Beleidsmedewerkers zijn superpositief. Dit gaat ook hun werk worden straks”, zei Van der Plas. Ook zei ze dat er “lekker patat en friet gegeten is”, en niet “alleen maar vergaderd”. Over een eventuele nieuwe premier wilde ze niets kwijt.

Van de vier coalitiepartijen heeft BBB met zeven zetels veruit de kleinste fractie. De partij heeft sinds de verkiezingen op 22 november steeds gezegd graag te willen toetreden tot een kabinet van de vier partijen die woensdag na bijna een halfjaar praten een onderhandelaarsakkoord bereikten.