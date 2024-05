Belangrijke laatste stappen gezet voor akkoord, zegt Yesilgöz

Er zijn “belangrijke laatste stappen gezet” voor het onderhandelaarsakkoord tussen PVV, VVD, NSC en BBB. Dat zegt VVD-leider Dilan Yeşilgöz, die “nu eerst naar de fractie gaat om het door te nemen, en dan gaan we het goed wegen”. De VVD-leider verwacht dat de fractie nog tot in de avond bezig is met het lezen van het akkoord.

Ze noemde de sfeer tijdens de onderhandelingen goed. Over de duur van het laatste overleg zei Yesilgöz dat het “heel belangrijk” was om de tijd te nemen: “Je zet toch de kaders voor een toekomstige regering. Dus dan moet je ook de tijd nemen die daarvoor nodig is.”

De fracties van de vier partijen moeten nog instemmen met het hoofdlijnenakkoord. “Bij de VVD duurt het altijd ook wel lang. Dus er wordt eten besteld, we gaan het eerst goed lezen met elkaar”, aldus Yesilgöz.