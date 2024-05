Erasmus Universiteit sluit donderdag gebouwen om demonstratie

De Erasmus Universiteit in Rotterdam sluit uit veiligheidsoverwegingen donderdag 16 mei alle gebouwen op campus Woudestein en het Erasmus University College. Pro-Palestijnse organisaties hebben vanaf 13.00 uur een demonstratie aangekondigd op de campus.

De universiteit heeft de beslissing genomen op dringend advies van de driehoek Rotterdam, bestaande uit burgemeester, politie en Openbaar Ministerie.

De demonstratie op de campus kan wel doorgaan en het college van bestuur blijft in gesprek met vertegenwoordigers van studenten en medewerkers. Maar er zijn dus geen fysieke colleges, werkgroepen, tentamens, examens, promoties en oraties.

Voorzitter Ed Brinksma van het college van bestuur noemt het “buitengewoon teleurstellend dat het nodig is om alle gebouwen op de campus te sluiten. Onze eigen studenten en medewerkers willen met deze demonstratie op vreedzame wijze aandacht vragen voor de situatie in Gaza en de veranderingen die zij willen zien. Omdat echter de aard en omvang van de demonstratie niet kunnen worden ingeschat, heeft de driehoek ons dringend verzocht om deze preventieve maatregel te treffen en alle gebouwen te sluiten. Het verloop van protesten elders in het land toont aan dat de risico’s aanzienlijk kunnen zijn.”

Met de maatregel wil Brinksma “taferelen zoals in Amsterdam voorkomen”, doelend op de gewelddadige afloop van de pro-Palestijnse demonstraties van vorige week, waar betogers slaags raakten met de politie en vernielingen aanrichtten in universiteitsgebouwen.

Brinksma vindt het “belangrijk dat er gedemonstreerd kan worden. Doordat we onze gebouwen niet toegankelijk maken, hopen we ook dat deze demonstratie de nodige ruimte krijgt”. Hij zegt te hopen op een “respectvol en open gesprek”.