Financiën onderzoekt vervroegen van Verantwoordingsdag

Het ministerie van Financiën onderzoekt de wens van de Algemene Rekenkamer om Verantwoordingsdag naar voren te halen. Die heeft nu plaats op de derde woensdag van mei, maar volgens president Pieter Duisenberg van de Rekenkamer zou deze dag minstens een maand naar voren moeten worden gehaald.

Om te kunnen leren van de lessen uit het verleden is het belangrijk dat Verantwoordingsdag eerder plaatsvindt, zegt Duisenberg. De derde woensdag van april ziet hij “minimaal als eerste stap” naar het vervroegen van de datum. “Ik denk in ieder geval dat het kan gebeuren.”

Demissionair minister Steven van Weyenberg (Financiën) heeft begrip voor de wens van de Rekenkamer. “Het is raar dat we eerder de Voorjaarsnota voor volgend jaar presenteren dan het jaarverslag over het afgelopen jaar.” Maar het is ook een “ingrijpende” stap, zegt hij. Voor de zomer wordt meer duidelijk.

De Rekenkamer presenteerde woensdag zijn onderzoek naar de uitgaven van het kabinet over 2023. Volgens Duisenberg is de rechtmatigheid van de uitgaven “veel beter” dan de afgelopen jaren, maar is er nog steeds veel te weinig zich op de resultaten van de uitgaven door de ministeries.