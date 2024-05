FNV noemt inspectierapport schokkend en eist actie universiteiten

Vakbond FNV eist “concrete maatregelen” van universiteiten om de te hoge werkdruk tegen te gaan en de sociale veiligheid te verbeteren. De bond vindt dat het hiermee “droevig gesteld” is. “Dit kan zo niet langer”, vindt FNV-bestuurder Bernard Koekoek.

Een rapport van de Arbeidsinspectie maakte dinsdag duidelijk dat een groot deel van de wetenschappers en docenten op Nederlandse universiteiten last heeft van een te hoge werkdruk. De meerderheid van de ruim 9200 medewerkers die meewerkten aan het onderzoek, heeft tevens last van ongewenst gedrag op het werk. Pesten en discriminatie werden het vaakst genoemd, 12 procent zei agressie of geweld te hebben ondervonden en 11 procent kreeg te maken met vormen van seksuele intimidatie.

FNV noemt de uitkomsten “schokkend” en eist dat universiteiten actie ondernemen. Volgens Koekoek staat vaak wel beleid op papier, maar komt daar in de praktijk “weinig van terecht”.

“Dit rapport komt binnen terwijl wij midden in heel moeizame cao-onderhandelingen zitten”, zegt Koekoek in een verklaring. ‘We proberen universiteiten al maanden te overtuigen dat onze achterban verbeteringen wil op het gebied van werkdruk, sociale veiligheid en werkzekerheid.” Volgens hem zit daar echter geen schot in.