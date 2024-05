Groningse politiek hekelt ‘onaanvaardbare situatie’ in Ter Apel

Politici en bestuurders in Groningen hebben de situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel wederom onaanvaardbaar genoemd. Niet alleen is het asielzoekerscentrum in de gemeente Westerwolde al tijden overbevolkt, ook de brandveiligheid is niet op orde. Het college van Gedeputeerde Staten gaat de problemen opnieuw aankaarten.

CDA-Statenlid Robert de Wit wees erop dat er afgelopen nacht 2377 mensen overnachtten in het azc, bijna 400 meer dan toegestaan. “De veiligheid van de omwonenden kan niet worden gewaarborgd, er zijn heftige situaties.” Het is niet langer houdbaar, vindt volgens hem ook de gemeente Westerwolde. De Wit opperde mensen met bussen naar het Malieveld te rijden als de toestand voor 31 mei niet is verbeterd. “Het is tijd om stevig actie te ondernemen.” Zijn BBB-collega Bas Wiegmans vroeg aandacht voor de brandveiligheid. Hij vindt het blokkeren van nooddeuren en het ontbreken van brandmelders niet te accepteren.

Gedeputeerde Tjeerd van Dekken zei de “klip en klare” boodschap over te brengen aan Westerwolde, de Veiligheidsregio en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). De brandveiligheidsrisico’s zijn ook voor het college volstrekt onaanvaardbaar, evenals de veel te hoge aantallen mensen in Ter Apel, aldus Van Dekken.

Het COA moet iedere keer dat het aantal van 2000 mensen die overnachten wordt overschreden een boete van 15.000 euro betalen aan de gemeente Westerwolde. Het bedrag ligt inmiddels ruim boven de miljoen euro.