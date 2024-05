Kabinet pakte energiecrisis ‘beheerst’ aan, zegt Rekenkamer

Het demissionaire kabinet krijgt complimenten van de Algemene Rekenkamer voor de manier waarop het vorig jaar probeerde de gevolgen van de energiecrisis voor huishoudens te beperken. “Ondanks de tijdsdruk zijn de regelingen over het algemeen beheerst uitgevoerd en is de rechtmatigheid op orde”, zo luidt het oordeel in het jaarlijkse verantwoordingsonderzoek.

Het kabinet temperde de stijging van de energierekening voor huishoudens en kleine bedrijven met een prijsplafond voor gas en elektriciteit. Energiebedrijven werden daarvoor gecompenseerd. Zij kregen bij elkaar 3,7 miljard euro aan voorschotten uitbetaald zodat zij de prijzen voor hun klanten onder het afgesproken maximum konden houden. De uiteindelijke kosten van de regeling vielen mee, doordat gedurende het jaar de energieprijzen daalden tot onder dat maximum.

Kritisch is de Rekenkamer wel over de steunregeling die het kabinet trof voor kleine tot middelgrote bedrijven met een relatief hoog energieverbruik. Maar dat betreft met name de ongelukkige timing. Tegen de tijd dat de regeling werd opengesteld, waren de prijzen alweer gedaald, waardoor ondernemers er maar beperkt gebruik van hebben kunnen maken.