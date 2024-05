Meer aandacht nodig bij Defensie voor bedrijfsvoering

Defensie heeft er sinds de Russische inval in Oekraïne in twee jaar geleden, miljarden euro’s bijgekregen en veel tijd en mankracht gaat naar het uitgeven van dit geld. Maar volgens de Algemene Rekenkamer moet het ministerie vooral niet vergeten te letten op de bedrijfsvoering. De problemen nemen daar juist toe, concludeert de Rekenkamer.

De Rekenkamer ziet dat de druk vanuit onder meer de Tweede Kamer “groot” is om snel nieuwe wapensystemen en munitie aan te schaffen. Maar “ook het belang van een toekomstbestendige bedrijfsvoering om al het bestaande en aangeschafte materieel te beheren en te bemensen verdient alle aandacht”.

Het college stelt in zijn verantwoordingsonderzoek naar de uitgaven van Defensie over het afgelopen jaar dat voldoende personeel en het adequaat functioneren van ondersteunende diensten “cruciaal” zijn bij het verbeteren van de operationele gereedheid. Die is nog niet op niveau onder meer door een personeelstekort.

Het ministerie kampt al jaren met een tekort aan mensen. Duizenden vacatures staan nog open, terwijl het ministerie ook nog wil groeien. Onder meer met het dienjaar hoopt Defensie meer jongeren aan te trekken. Ook in het vastgoed blijven er problemen, aldus de Rekenkamer. Veel vastgoed van het ministerie is (sterk) verouderd.

Volgens de Rekenkamer zijn er – net als vorig jaar – gebreken geconstateerd bij de beveiliging van militaire objecten. Ook ziet de Rekenkamer onvolkomenheden bij onder meer munitiebeheer en de IT.