NSC-leider Omtzigt blij met onderhandelaarsakkoord

NSC-leider Pieter Omtzigt is blij dat er een onderhandelaarsakkoord ligt. Hij vindt het niet vreemd dat de gesprekken woensdag toch langer duurden dan verwacht. “Nou, dat is volgens mij de story van deze kabinetsformatie, dat elke fase net weer een uurtje langer duurt dan we denken”, zei de partijleider. Hij sprak van een “evenwichtig akkoord”.

Volgens hem heeft NSC woensdag geen nieuwe voorstellen op tafel gelegd. Over een stuk of zeven punten moest volgens Omtzigt de knoop worden doorgehakt door de vier partijleiders. “En dat hebben we vandaag gedaan.” Dat zegt volgens hem ook niets over eventueel onderling wantrouwen. “We komen er gewoon netjes uit. Dit hoort bij de politiek.”

Woensdag is een premierskandidaat voorgesteld, maar Omtzigt wilde niet zeggen wie dat is en wat hij van de kandidaat vindt.